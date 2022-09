F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Italia 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio di Italia 2022, il sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul circuito di Monza, vince Max Verstappen che allunga ulteriormente in classifica piloti. Leclerc conquista nuovamente il secondo posto in solitaria, Russell invece guadagna qualche punto su Sainz. Scopriamo anche la classifica costruttori. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA piloti AGGIORNATA Max Verstappen 335 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 210 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Leil Gran Premio di, il sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito di Monza, vince Max Verstappen che allunga ulteriormente in classifica. Leclerc conquista nuovamente il secondo posto in solitaria, Russell invece guadagna qualche punto su Sainz. Scopriamo anche la classifica. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 335 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 210 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki ...

