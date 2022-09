Due concorrenti vogliono (già) abbandonare il Grande Fratello Vip 7: chi sono (Di sabato 24 settembre 2022) Ma questo Grande Fratello Vip 7 va a velocità accelerata? Non c’è il tempo di metabolizzare un avvenimento che ne sono successi già dieci nel frattempo. I vipponi di quest’anno non risparmiano niente e sembrano essersi dimenticati delle telecamere dal primo minuto. In queste ore a preoccupare il web ci sono le intenzioni di abbandono del reality show di due concorrenti, che durante la serata si sono confidati e hanno mostrato entrambi Grande disagio nel continuare a vivere dentro la casa più spiata d’Italia. Ma se dal primo ce l’aspettavamo, la seconda invece ci lascia totalmente perplessi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Due concorrenti vogliono ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 settembre 2022) Ma questoVip 7 va a velocità accelerata? Non c’è il tempo di metabolizzare un avvenimento che nesuccessi già dieci nel frattempo. I vipponi di quest’anno non risparmiano niente e sembrano essersi dimenticati delle telecamere dal primo minuto. In queste ore a preoccupare il web cile intenzioni di abbandono del reality show di due, che durante la serata siconfidati e hanno mostrato entrambidisagio nel continuare a vivere dentro la casa più spiata d’Italia. Ma se dal primo ce l’aspettavamo, la seconda invece ci lascia totalmente perplessi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 Due...

