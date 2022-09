Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo: 'L'Ue dovrebbe concedere i visti umanitari ai russi' (Di sabato 24 settembre 2022) L'Unione europea dovrebbe concedere visti umanitari ai russi mentre Mosca annuncia una mobilitazione parziale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Mercoledì, il ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) L'Unione europeaaimentre Mosca annuncia una mobilitazione parziale. Lo ha affermato ildel. Mercoledì, il ...

