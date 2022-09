(Di sabato 24 settembre 2022) Il 26enne di Borgo San Lorenzo vince in rimonta il derby tricolore con Rottoli: in finale troverà il tedesco Boehler, che ha fermato Roncalli

FIT

...regionali Vittorio Fantozzi e Alessandro. " i cinghiali e gli ungulati in genere sono diventati un'emergenza sociale. ed occorre procedere agli abbattimenti estendendo gli orari di...La serata, condotta da Giancarlo, sarà trasmessa in diretta su Tv9. Le iniziative dell'11 ... L'evento della serata sarà 'Alladel Patrono!', una grandeal tesoro per le famiglie ... Capecchi a caccia del titolo a Sharm el Sheikh Il Comune cerca case per rispondere all’emergenza abitativa. L’amministrazione Capecchi ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di complessi immobiliari da acquisire a integrazione e im ...