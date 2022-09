Atp Metz 2022: Wawrinka dura diciassette minuti e poi si ritira, Bublik in finale con Sonego (Di sabato 24 settembre 2022) Niente da fare per Stan Wawrinka, reduce dalle fatiche con Ymer nei quarti di finale e soprattutto da tanti mesi di inattività. The Man, al quale vanno gli applausi per essere giunto fino alla semifinale al torneo Atp di Metz 2022, si arrende dopo appena diciassette minuti e si ritira sotto di un break sull’1-2 contro Alexander Bublik dopo appena tre game. Appoggiato alla rete, si è subito capito che qualcosa non andasse: la fatica probabilmente, e non un infortunio, alla base del suo ritiro. C’ha provato, ma non è andata bene: che cammino però quello dello svizzero, partito fin dalle qualificazioni. E allora è il numero 7 del tabellone a volare in finale, dove affronterà l’azzurro Lorenzo Sonego ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Niente da fare per Stan, reduce dalle fatiche con Ymer nei quarti die soprattutto da tanti mesi di inattività. The Man, al quale vanno gli applausi per essere giunto fino alla semial torneo Atp di, si arrende dopo appenae sisotto di un break sull’1-2 contro Alexanderdopo appena tre game. Appoggiato alla rete, si è subito capito che qualcosa non andasse: la fatica probabilmente, e non un infortunio, alla base del suo ritiro. C’ha provato, ma non è andata bene: che cammino però quello dello svizzero, partito fin dalle qualificazioni. E allora è il numero 7 del tabellone a volare in, dove affronterà l’azzurro Lorenzo...

