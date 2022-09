AI “Fatto” votano tutti sinistra, Pd o Conte. Travaglio tace ma spunta la pecora nera pro-Meloni… (Di sabato 24 settembre 2022) Ventiquattro settembre duemilaedue, segnatevi questa data storica: scatta l’operazione verità al Fatto Quotidiano, con i principali giornalisti della testata di Marco Travaglio e i principali collaboratori che svelano, cuore alla mano, per chi voteranno domani. Sorpresa: dopo mesi, anni di contismo integralista e di interviste Pentothal ai grillini, emerge una verità un po’ inattesa. Non tutti votano Conte e il M5S, qualcuno pure la sinistra di Fratoianni. Occhio, però, che in quella redazione di liberi pensatori, ci sono perfino un paio di “piddini”. Evviva la libertà di stampa, anche perché – e qui c’è un’altra sorpresa – in basso a destra, non a caso, spunta fuori anche un meloniano, che sia chiaro, di destra è sempre stato, ma è interessante che sia stato inserito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Ventiquattro settembre duemilaedue, segnatevi questa data storica: scatta l’operazione verità alQuotidiano, con i principali giornalisti della testata di Marcoe i principali collaboratori che svelano, cuore alla mano, per chi voteranno domani. Sorpresa: dopo mesi, anni di contismo integralista e di interviste Pentothal ai grillini, emerge una verità un po’ inattesa. None il M5S, qualcuno pure ladi Fratoianni. Occhio, però, che in quella redazione di liberi pensatori, ci sono perfino un paio di “piddini”. Evviva la libertà di stampa, anche perché – e qui c’è un’altra sorpresa – in basso a destra, non a caso,fuori anche un meloniano, che sia chiaro, di destra è sempre stato, ma è interessante che sia stato inserito ...

