Adriano Celentano su Giuseppe Conte e la frase sulla “colossale stron*ata”: “Forse ho esagerato” (Di sabato 24 settembre 2022) Sono passati pochi giorni da quando il Molleggiato ha fatto innervosire i sostenitori del Movimento 5 Stelle: il dito feroce puntato da Celentano su Giuseppe Conte non è piaciuto ad alcuni follower. Le accuse di Celentano Recentemente Giuseppe Conte, durante un comizio in Sicilia, ha Contestato le affermazioni di Matteo Renzi sul reddito di cittadinanza: “Venga a dirlo senza scorta”, ha detto l’ex premier, e quella frase non è piaciuta ad Adriano Celentano che in un post pubblicato su Instagram ha aspramente criticato Conte accusandolo di aver usato “toni mafiosi”. Ancora, il Molleggiato ha parlato di “miserabile frase” che potrebbe preoccupare gli elettori. L’esternazione non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Sono passati pochi giorni da quando il Molleggiato ha fatto innervosire i sostenitori del Movimento 5 Stelle: il dito feroce puntato dasunon è piaciuto ad alcuni follower. Le accuse diRecentemente, durante un comizio in Sicilia, hastato le affermazioni di Matteo Renzi sul reddito di cittadinanza: “Venga a dirlo senza scorta”, ha detto l’ex premier, e quellanon è piaciuta adche in un post pubblicato su Instagram ha aspramente criticatoaccusandolo di aver usato “toni mafiosi”. Ancora, il Molleggiato ha parlato di “miserabile” che potrebbe preoccupare gli elettori. L’esternazione non ...

Schnattererpel : RT @Koelner_Peter: #Italia ???? Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (dal LIVE di Verona ROCKE... - Koelner_Peter : WOW!!!! #Italia #Italien Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (dal LIVE di Verona ROCKE... - Koelner_Peter : #Italia ???? Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (dal LIVE di Verona ROCKE... - AudioLiveFM_Bot : #NowPlaying Adriano Celentano - IL TEMPO SE NE VA on AudioLive FM. Listen now on - dixseptbis : #NowPlaying Adriano Celentano - L’Unica Chance -