Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 17:10 (Di venerdì 23 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Easter in primo piano sono state aperte le urne per il referendum di elezione la Russia nelle auto proclamate repubbliche popolari di Donetsk e lugansk Mosca accelera per raggiungere i tuoi obiettivi mentre sul campo di battaglia la situazione per le forze di occupazione è sempre più complicata l'esercito di Kiev Continua nella sua controffensiva pressione in lungo il fiume of Kill il presidente Vladimir Putin è che nei giorni scorsi ha lanciato la mobilitazione dei riservisti ormai da tempo comanda direttamente i suoi Generali in Ucraina e in suo aiuto e ha corso il fedele kirill Patriarca di Mosca e di tutte le russie che ha invitato i fedeli a rispondere alla mobilitazione intanto lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Georgia secondo quanto riferisce la BBC ...

