Ultime Notizie – Padre Pio, Al Bano: “Tenere esposto tutto l’anno suo cuore? Ma lasciatelo in pace” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non sono d’accordo. Mi sembrano discorsi di 3.000 anni fa, quando venivano esposti gli organi dopo una battaglia. Questa non è fede. Lasciate in pace Padre Pio”. Lo dice all’Adnkronos Al Bano Carrisi, da sempre devoto del santo di Pietrelcina, commentando la richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l’anno la reliquia del cuore di Padre Pio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non sono d’accordo. Mi sembrano discorsi di 3.000 anni fa, quando venivano esposti gli organi dopo una battaglia. Questa non è fede. Lasciate inPio”. Lo dice all’Adnkronos AlCarrisi, da sempre devoto del santo di Pietrelcina, commentando la richiesta di alcuni comitati di esporrela reliquia deldiPio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

