Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Speranza contro Meloni | “Fai occhiolino a no vax” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022) “mi ha attaccato. Giorgia sei una irresponsabile, il modello Italia ha difeso la vita delle persone mentre voi pensavate a prendere quattro voti e inseguire le piazze di chi voleva distruggere l’Italia”. E’ un passaggio dell’intervento di Robertoall’evento con cui il Pd chiude a Piazza del Popolo la campagna elettorale. “Che succede dopo il 25 settembre? La campagna vaccinale è patrimonio del Paese, non di un ministro. Né tu né Salvini avete detto parole chiare perchè fai l’ai no vax”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione