News24_it : Uccisa nel Varesotto dal figlio che poi tenta il suicidio - iconanews : Uccisa nel Varesotto dal figlio che poi tenta il suicidio - LaRagione_eu : Il padre di #SamanAbbas, la 18enne pakistana sparita nel nulla a #Novellara il 30 aprile 2021, avrebbe confessato l… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Omicidio a Marnate, 84enne aggredita e uccisa nel suo appartamento - direpuntoit : 'Ho ucciso mia figlia': le parole del padre di Saman Abbas in una telefonata ad un parente: il delitto avvenne nel… -

E' stato il figlio, che ha poi tentato di impiccarsi, a uccidere nella sua abitazione di Marnate,Varesotto, Maria Facchinetti, 88 anni. Lo hanno stabilito i carabinieri del Comando provinciale di Varese, al lavoro per stabilire il movente dell'omicidio coordinati dalla Procura di Busto ...... in parte, da Mostafa Tajzadeh , ex ministro del governo Khatami, anche lui arrestato per l'ennesima volta - la prima2009 - lo scorso luglio. Vedi Anche Iran,dalla polizia perché indossa ...Saman Abbas uccisa a 18 anni, spunta l’intercettazione del padre che in una telefonata ad un parente avrebbe detto di aver ucciso la figlia e di averlo fatto "per l'onore".«Ho ucciso mia figlia». Così diceva Shabbar Abbas in una telefonata intercettata l'8 giugno 2021, poco più di un mese dopo la scomparsa della figlia ...