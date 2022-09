Sky lancia Paramount+: servizio gratis per i clienti Cinema (Di venerdì 23 settembre 2022) La partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione di Paramount+ prende il via anche in Italia. Da oggi l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky Cinema, inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) La partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione diprende il via anche in Italia. Da oggi l’apparriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky, inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

