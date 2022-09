Si laurea con i libri buttati via da altri e realizza il sogno di sua madre (Di venerdì 23 settembre 2022) Una storia che è una grande lezione di vita che ci insegna quanto l’amore e il sacrificio portino a raggiungere traguardi ritenuti impossibili. Sua madre raccoglieva libri buttai nella spazzatura. E lui ha saputo “approfittare” al meglio di questa situazione. libri gettati via e l’idea geniale Un tesoro gettato via da qualcun altro, è diventato per lei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 settembre 2022) Una storia che è una grande lezione di vita che ci insegna quanto l’amore e il sacrificio portino a raggiungere traguardi ritenuti impossibili. Suaraccoglievabuttai nella spazzatura. E lui ha saputo “approfittare” al meglio di questa situazione.gettati via e l’idea geniale Un tesoro gettato via da qualcun altro, è diventato per lei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

bunko_el : @Itrimenti Ho una laurea in cartoni cinesi con specializzazione in waifuology - usetebrain : @lisameyerildra1 Guarda che quelli con cui hai parlato sostengono la sx! Per questo sono ignoranti e non capiscono… - franxstrax : RT @ScuolaSantAnna: #OutNow ??In occasione della giornata di apertura della Laurea Magistrale in International Security Studies, promossa d… - npignatelli : @EnricoLetta Fa piacere sentire tutti questi medici ed esperti virologi. Giusto un appunto.... Quanti di voi hanno… - PotiVincenzo : RT @ScuolaSantAnna: #OutNow ??In occasione della giornata di apertura della Laurea Magistrale in International Security Studies, promossa d… -