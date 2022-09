Secondo Elly Schlein, dopo il voto il Pd dovrà dialogare con i Cinque Stelle su ambiente e lavoro (Di venerdì 23 settembre 2022) «Fino al giorno del voto io impegnerò ogni energia per queste elezioni. I prossimi Cinque anni saranno decisivi. Però il nostro impegno non ha scadenza il 25 settembre, dopo saremo sempre dalla stessa parte, quella di chi crede in un campo ecologista, progressista e femminista. Con il Movimento Cinque Stelle spero si potrà lavorare insieme. Lo penso oggi, lo pensavo ieri e lo penserò domani: sugli impegni comuni per l’ecologia, la redistribuzione e contro il precariato, si potrà collaborare come abbiamo già fatto a Bologna». Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e candidata alla Camera da indipendente nelle liste del Pd, guarda oltre il voto. Definita dal Guardian come «astro nascente della sinistra italiana», su Repubblica lancia ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) «Fino al giorno delio impegnerò ogni energia per queste elezioni. I prossimianni saranno decisivi. Però il nostro impegno non ha scadenza il 25 settembre,saremo sempre dalla stessa parte, quella di chi crede in un campo ecologista, progressista e femminista. Con il Movimentospero si potrà lavorare insieme. Lo penso oggi, lo pensavo ieri e lo penserò domani: sugli impegni comuni per l’ecologia, la redistribuzione e contro il precariato, si potrà collaborare come abbiamo già fatto a Bologna»., vicepresidente della Regione Emilia Romagna e candidata alla Camera da indipendente nelle liste del Pd, guarda oltre il. Definita dal Guardian come «astro nascente della sinistra italiana», su Repubblica lancia ...

