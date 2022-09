(Di venerdì 23 settembre 2022) Nasce per omaggiare il mezzo secolo di storia della5 e delle sue versioni sportive più mitiche, le 52. Tuttavia la ragion d’essere della nuovaR53E è il, ovvero le derapate di potenza. Perlomeno così dicono i suoi ideatori. Questa showcar sarà presentata in anteprima mondiale al concorso di eleganza Chantilly Arts et Élégance 2022, il 25 settembre, per poi essere esposta, a partire dal 17 ottobre, al Salone di Parigi 2022. “R53E mette insieme design ultratecnologico e consapevole esuberanza, con tanti riferimenti al mondo delle gare automobilistiche e a quello dei videogiochi. Questo mix proietta la showcar verso la modernità e la tecnologia, ai confini tra reale e virtuale. Quest’auto elettrica, ideale per ...

fattiamotore : Renault 5 Turbo 3E, il drifting a elettroni è servito – FOTO - infoitscienza : Renault R5 TURBO 3E, il prototipo elettrico ama il drifting - barbaracrimaudo : RT @valerio_berruti: Renault R5 Turbo 3E, il brivido elettrico - infoitscienza : R5 Turbo 3E, la Renault elettrica dalla coppia monstre per il drifting - infoitscienza : Renault R5 Turbo 3E, il brivido elettrico -

Caratteristiche interni e motorizzazioneAustral Gli interni si sviluppano intorno all'... L'Austral mild hybrid a 48 Volt, adotta il tre cilindri 1.2da 130 CV con cambio manuale e ...... prototipo elettrico nato per omaggiare il mezzo secolo di storia della5 e alle sue versioni sportive più mitiche, le2. Questa showcar sarà presentata in anteprima ...Un pezzo unico fatto per celebrare le antenate Renault 5 Turbo e Turbo 2. Vestito pop e contenuti tecnici pensati per gimkane indiavolate ...PARIGI - Non si fermano le celebrazioni per il 50° anniversario dell’iconica R5, destinata a tornare sul mercato in versione 100% elettrica dal 2024. Nell’attesa, due gemme ...