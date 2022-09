Preoccupazione Pd I 5S temono il Nord Cauto ottimismo nel Cdx Meloni sogna

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ci siamo. Poche ore e aprono i seggi per le elezioni politiche. I partiti sono in trepidazione in attesa dello spoglio delle schede. L'incognita affluenza potrebbe pesare molto e, visto e considerato il cattivo tempo, la partecipazione al voto potrebbe essere più alta delle previsioni. Nel Pd... Segui su affaritaliani.it

omarsivori : Preoccupazione nel Pd. I 5 Stelle temono il voto al NordCauto ottimismo nel Centrodestra. Meloni sogna il... -

Corriere del Mezzogiorno

...regolamentazione cinesi nei confronti del declino dello yuan potrebbe derivare dalla... In Giappone, i responsabili politiciche la caduta dello yen ai minimi di 24 anni rispetto ...... la 'spintanea' dichiarazione del leader straniero di turno, il rilancio di questa...e Meloni chiedono sostegno alla pulce Ungheria Dal quartier generale di Fratelli d'Italiache ... Quando i genitori sono anziani e fragili è meglio evitare il «coming out» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cara Candida, ho deciso di separarmi perché, da uomo, amo un uomo. Non pensavo potesse accadermi, adesso, avendo superato i 50 anni, ma la vita sa stupirci con tutti i colori dell’arcobaleno. Dopo le ...