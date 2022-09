"Par condicio di insulti e diffamazione": porcheria-Formigli, Crosetto si scatena (Di venerdì 23 settembre 2022) Bastava dare un'occhiata alla lista degli ospiti per capire a che cosa si andasse incontro. Si parla di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, forse il più violento e carico d'odio contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Su questo sito vi parlavamo di "plotone d'esecuzione", era tutto pronto, apparecchiato. E così è stato. Ore di trasmissione costruite solo ed esclusivamente contro la Meloni ed FdI. Scontato, poiché si trattava dell'ultimo appuntamento di PiazzaPulita prima del voto di questa domenica, dove FdI potrebbe uscirne come il partito di maggioranza relativa. Per intendersi, tra gli ospiti di un Formigli più sfacciato che mai c'erano Angelo Bonelli dei Verdi, Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi e Selvaggia Lucarelli, oltre a Giuseppe Conte. Se non lo avete visto, provate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Bastava dare un'occhiata alla lista degli ospiti per capire a che cosa si andasse incontro. Si parla di PiazzaPulita, il programma di Corradoin onda su La7, forse il più violento e carico d'odio contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Su questo sito vi parlavamo di "plotone d'esecuzione", era tutto pronto, apparecchiato. E così è stato. Ore di trasmissione costruite solo ed esclusivamente contro la Meloni ed FdI. Scontato, poiché si trattava dell'ultimo appuntamento di PiazzaPulita prima del voto di questa domenica, dove FdI potrebbe uscirne come il partito di maggioranza relativa. Per intendersi, tra gli ospiti di unpiù sfacciato che mai c'erano Angelo Bonelli dei Verdi, Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi e Selvaggia Lucarelli, oltre a Giuseppe Conte. Se non lo avete visto, provate ...

borghi_claudio : Ah... ovviamente, per par condicio... - Cardo97314312 : RT @GuidoCrosetto: La par condicio secondo @PiazzapulitaLA7 e @La7tv consiste nel dare lo stesso tempo a chiunque possa insultare, diffamar… - mimosaosa : @paolomadron Quello è il meno. Ci fu il tentato blitz nel silenzio elettorale chiusi tutti gli interventi tv per pa… - crcc50 : RT @marianski65: @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 @La7tv Ma se neanche lei, Crosetto, ha accettato il nostro invito! La par condicio consist… - Ambrogi87719998 : RT @Libero_official: 'Per #CorradoFormigli la par-condicio è dare uguale tempo a tutti quelli che vogliono insultare e diffamare #GiorgiaMe… -