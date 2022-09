MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2022: Bagnaia 2°, doppietta Ducati. Quartararo tallona (Di venerdì 23 settembre 2022) Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. L’australiano si è esaltato in terra nipponica e ha stampato un superbo 1:44.509, riuscendo a precedere di 28 millesimi il proprio compagno di squadra Francesco Bagnaia. doppietta Ducati in avvio del weekend, il ribattezzato Pecco è riuscito a precedere Fabio Quartararo di 21 millesimi: la lotta per il titolo iridato è più intensa che mai. Aleix Espargarò è quart a 0.068 dal leader, poi Luca Marini e Marc Marquez a un decimo. I primi undici piloti sono racchiusi in appena 0.289! Enea Bastianini è caduto nel finale ed è quattordicesimo. Di seguito la classifica dei tempi e i risultati ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Motegi. L’australiano si è esaltato in terra nipponica e ha stampato un superbo 1:44.509, riuscendo a precedere di 28 millesimi il proprio compagno di squadra Francescoin avvio del weekend, il ribattezzato Pecco è riuscito a precedere Fabiodi 21 millesimi: la lotta per il titolo iridato è più intensa che mai. Aleix Espargarò è quart a 0.068 dal leader, poi Luca Marini e Marc Marquez a un decimo. I primi undici piloti sono racchiusi in appena 0.289! Enea Bastianini è caduto nel finale ed è quattordicesimo. Di seguito ladei tempi e i...

