Milan, Pioli in ansia per Maignan: il francese è uscito per un problema muscolare (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella partita tra Francia e Austria, al 45? il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo per un infortunio muscolare Nella partita tra Francia e Austria, al 45? il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo per un infortunio muscolare. Al rientro in campo dopo l’intervallo Deschamps ha deciso di sostituire il portiere del Milan. Pioli in ansia per il suo numero 1 che ha accusato problemi al polpaccio. Verrà valutato in questi giorni per capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella partita tra Francia e Austria, al 45? il portiere delMikedal campo per un infortunioNella partita tra Francia e Austria, al 45? il portiere delMikedal campo per un infortunio. Al rientro in campo dopo l’intervallo Deschamps ha deciso di sostituire il portiere delinper il suo numero 1 che ha accusato problemi al polpaccio. Verrà valutato in questi giorni per capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

