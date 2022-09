Italia Inghilterra, rivelati i numeri di maglia: ecco chi ha preso la 10 (Di venerdì 23 settembre 2022) ecco la lista dei numeri di maglia per la partita di questa sera tra Italia e Inghilterra. La dieci all’attaccante di Spalletti Svelati i numeri di maglia dell’Italia che questa sera affronterà l’Inghilterra nella sfida di Nations League. Raspadori indosserà la numero 10. ecco l’elenco completo: Portieri: 1 Donnarumma, 12 Meret, 21 Vicario Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Toloi, 5 Luis Felipe, 13 Emerson, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 23 Bastoni Centrocampisti: 6 Pobega, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Grifo, 18 Barella, 22 Esposito Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Gnonto, 14 Zerbin, 20 Gabbiadin L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)la lista deidiper la partita di questa sera tra. La dieci all’attaccante di Spalletti Svelati ididell’che questa sera affronterà l’nella sfida di Nations League. Raspadori indosserà la numero 10.l’elenco completo: Portieri: 1 Donnarumma, 12 Meret, 21 Vicario Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Toloi, 5 Luis Felipe, 13 Emerson, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 23 Bastoni Centrocampisti: 6 Pobega, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Grifo, 18 Barella, 22 Esposito Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Gnonto, 14 Zerbin, 20 Gabbiadin L'articolo proviene da Calcio News 24.

