Il match d' addio di Roger Federer | questa sera l' addio al tennis | ecco dove vedere la partita

WeAreTennisITA : ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Na… - BeppeSammartino : RT @WeAreTennisITA: ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Nadal,… - ansacalciosport : Federer, doppio d'addio con Nadal: 'Sarà meraviglioso'. Alla Laver Cup l'ultimo match ufficiale dello svizzero |… - fisco24_info : Federer, doppio d'addio con Nadal: 'Sarà meraviglioso': Alla Laver Cup l'ultimo match ufficiale dello svizzero - teo_chiava : RT @WeAreTennisITA: ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Nadal,… -

Roger Federer è al passo d'. La leggenda svizzera del tennis giocherà questa sera alle 20 il suo ultimo, in coppia con l'amico e storico rivale Rafa Nadal. Il doppio che rimarrà nella storia è uno deiclou ......suo avversario ha poi dichiarato che Tom si è dimostrato molto apprensivo con lui prima del, ... dopo l'ufficialedi Daniel Craig al ruolo di 007, ma al momento si tratta soltanto di ...La leggenda svizzera del tennis giocherà questa sera alle 20 il suo ultimo match, in coppia con l'amico e storico rivale Rafa Nadal. Il doppio che rimarrà nella storia è uno dei match clou della Laver ...John Cena potrebbe dire addio ad una streak lunga 21 anni, a meno che non riesca a lottare un match in WWE in questo 2022.