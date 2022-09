“Ho ucciso mia figlia”: la telefonata intercettata del padre di Saman Abbas. A febbraio l’inizio del processo (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore”. Sono le parole pronunciate l’8 giugno 2021 da Shabbar Abbas, il padre di Saman, la ragazza 18enne di origine pachistana scomparsa il 1 maggio 2021 a Novellara, nel Reggiano, dopo essersi opposta alle nozze forzate con un cugino in patria. “Ho ucciso mia figlia”, dice Shabbar al telefono dal Pakistan con un parente in Italia, a poco più di un mese dalla scomparsa della figlia. La conversazione è agli atti del processo che inizierà a Reggio Emilia il 10 febbraio, a carico dei tre familiari di Saman, arrestati in Francia e Spagna nei mesi scorsi: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre ai genitori, Shabbar Abbas e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore”. Sono le parole pronunciate l’8 giugno 2021 da Shabbar, ildi, la ragazza 18enne di origine pachistana scomparsa il 1 maggio 2021 a Novellara, nel Reggiano, dopo essersi opposta alle nozze forzate con un cugino in patria. “Homia”, dice Shabbar al telefono dal Pakistan con un parente in Italia, a poco più di un mese dalla scomparsa della. La conversazione è agli atti delche inizierà a Reggio Emilia il 10, a carico dei tre familiari di, arrestati in Francia e Spagna nei mesi scorsi: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre ai genitori, Shabbare ...

Corriere : Saman, il padre intercettato: «Ho ucciso mia figlia» - Agenzia_Ansa : Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata ad un parente i… - MediasetTgcom24 : Saman, il padre intercettato: 'Ho ucciso mia figlia' #shabbarabbas #febbraio #pakistan - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. - Noiconsalvini : RT @matteosalvinimi: Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. -