Grande Fratello Vip, Attilio Romita furioso con Alfonso Signorini: 'Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale' (Di venerdì 23 settembre 2022) Attilio Romita è su tutte le furie. Il giornalista è nerissimo con Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip per non essere mai stato preso in considerazione per tutta la durata della ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022)è su tutte le furie. Il giornalista è nerissimo cone la produzione delVip per non essere mai stato preso in considerazione per tutta la durata della ...

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - fanpage : Un pezzo da novanta per un pezzo da novanta. La migrazione di Orietta Berti verso Mediaset per il Grande Fratello V… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - Indira813 : RT @GrandeFratello: Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza della… - porzia78 : RT @TV_Italiana: ?? Elettra Lamborghini ha diffidato il reality Grande Fratello VIP dal parlare di lei. #GFVip -