Federer Nadal-Sock Tiafoe in tv oggi | Laver Cup 2022 | a che ora inizia | dove vedere il doppio | streaming

(Di venerdì 23 settembre 2022) La quinta edizione dellaCup, datata, sarà probabilmente la più sentita. Alla O2 Arena di Londra parte quest’la nuova sfida tra i tennisti del Team Europe e quelli del Team World, ma la prima giornata sarà caratterizzata da un evento senza precedenti, l’ultimo match in carriera di Roger. Il fenomeno svizzero ha annunciato il ritiro dalle competizioni la scorsa settimana, dando appuntamento nella capitale britannica per la sua iconica last dance. Che non sarà in singolare, bensì incon il suo rivale di una vita Rafa: i due completeranno una coppia da far brillare gli occhi contro gli statunitensi Jacke Frances. La sfida difra la coppia composta fra Roger...

Eurosport_IT : Il miglior finale possibile ?? Prepariamo i fazzoletti ?? #Federer | #Nadal | #LaverCup - sportface2016 : +++#Tennis, Roger #Federer giocherà domani sera la sua ultima partita in doppio con Rafael #Nadal+++ #LaverCup - Eurosport_IT : 'L'ultima gara di Roger? Giocare insieme a lui sarà un onore ma sarà anche difficile de gestirla...' ??????… - Pretore75 : RT @Eurosport_IT: Il miglior finale possibile ?? Prepariamo i fazzoletti ?? #Federer | #Nadal | #LaverCup - ivanislas : RT @Eurosport_IT: ?? Sentite l'amore ?? #EurosportTENNIS | #Federer | #Nadal | #LaverCup | #Tennis -

Il Team Europe, di cui fanno naturalmente parte entrambi, è pronto a difendere il titolo vinto un anno fa a Boston schierando per la quinta edizione i Fab Four (, Djokovic e Murray), ...La Laver Cup sarà anche l'occasione per vedere per la prima volta in squadra insieme (e ultima) i Fab Four, i Big Three composti dae Djokovic, insieme anche al britannico Andy Murray. ...Tennis - Flash, Interviste | "Le 23 semifinali slam consecutive sono il record più folle della mia carriera". Così Roger Federer risponde ad una simpatica ed incalzante intervista de L'Équipe ...In questi giorni si terrà ufficialmente a Londra la Laver Cup, torneo esibizione che coinciderà con il ritiro del campione svizzero Roger Federer. Il tennista è ormai fermo da diversi mesi e dopo tant ...