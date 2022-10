Equinozio d' autunno

(Di venerdì 23 settembre 2022) L'è un appuntamento molto particolare dell'alternarsi delle stagioni, perché corrisponde al momento in cui su tutta la Terra la notte dura tanto quanto ilgiorno, ossia il buio tanto quanto ...

Per farvela breve, prendendo come punto di riferimento l'd'che segna la fine dell'estate, viene calcolato il plenilunio più prossimo, quest'anno avuto a settembre e chiamato Luna ..., a cavallo dell'd'si sono registrate tre tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio atmosferico tra aria fredda polare e aria calda subtropicale ha causato fenomeni violenti. Mattia Gussoni, ...Questa sera ci sarà il plenilunio di Ottobre e potremo ammirare nel cielo la Luna Piena del Cacciatore. Ecco quando e come osservarla.Stanotte ammireremo, tempo permettendo, la prima luna piena d’autunno, la Luna del Cacciatore, molto cara ai nativi americani ...