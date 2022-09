Damilano legge la delibera Agcom e poi lascia aperto il taccuino con su scritto “Libertà” (Di venerdì 23 settembre 2022) Marco Damilano legge la delibera dell’Agcom, all’inizio della puntata del 22 settembre della sua trasmissione Il Cavallo e la Torre, in onda ogni sera su Raitre. Lo fa senza salutare il pubblico, in testa alla diretta – come del resto le buone prassi del giornalismo vogliono in questi casi -, senza aggiungere inizialmente nulla. La lettura della delibera Agcom, un testo scritto in giuridichese, assume però i tratti di una pièce teatrale per l’enfasi che Damilano ci mette: «Non è stato assicurato il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, lealtà, imparzialità, correttezza dell’informazione nel corso del programma andato in onda su Raitre il 19 settembre 2022». LEGGI ANCHE > Marco Damilano non è più direttore de L’Espresso ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Marcoladell’, all’inizio della puntata del 22 settembre della sua trasmissione Il Cavallo e la Torre, in onda ogni sera su Raitre. Lo fa senza salutare il pubblico, in testa alla diretta – come del resto le buone prassi del giornalismo vogliono in questi casi -, senza aggiungere inizialmente nulla. La lettura della, un testoin giuridichese, assume però i tratti di una pièce teatrale per l’enfasi checi mette: «Non è stato assicurato il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, lealtà, imparzialità, correttezza dell’informazione nel corso del programma andato in onda su Raitre il 19 settembre 2022». LEGGI ANCHE > Marconon è più direttore de L’Espresso ...

giornalettismo : La lettura della delibera Agcom avviene non senza una venatura polemica. E la parola 'libertà' resta in evidenza p… - Ettore_Ribaudo : @Michele_Anzaldi #Damilano ha fatto il servo ed è stato punito per questo. Per voi la Legge è un optional #anzaldi #ElezioniPolitiche22 - parkeggio : @GiorgiaMeloni Togliete per Legge il canone RAI dalla bolletta luce; poi noi faremo il resto; c'è l'austerity e lo… - giuseppegenna : RT @giuseppegenna: Si chiama 'Politica' il nuovo inserto mensile che @MarcoDamilan cura per @DomaniGiornale. Dal 20 settembre. Tra le scrit… - StefanoFeltri : RT @giuseppegenna: Si chiama 'Politica' il nuovo inserto mensile che @MarcoDamilan cura per @DomaniGiornale. Dal 20 settembre. Tra le scrit… -