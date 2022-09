Dalla parte di Eric Cantona, che preferisce i diritti umani ai Mondiali del Qatar (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo ammiro perché per protesta non vedrà nemmeno una partita. Soprattutto per “l'orrore umano” di migliaia di lavoratori schiavizzati (si calcolano oltre seimila) morti durante la costruzione degli stadi Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo ammiro perché per protesta non vedrà nemmeno una partita. Soprattutto per “l'orrore umano” di migliaia di lavoratori schiavizzati (si calcolano oltre seimila) morti durante la costruzione degli stadi

