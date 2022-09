Convocati Inghilterra: le scelte di Southgate per il match con l’Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Convocati Inghilterra: le scelte del ct Gareth Southgate in vista del match di questa sera con l’Italia in Nations League Gareth Southgate ha emanato la lista dei Convocati per il match di stasera con l’Italia. Fuori Ivan Toney. Esclusi anche Ben Chilwell, Marc Guehi, John Stones (squalifica) e Jordan Henderson. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022): ledel ct Garethin vista deldi questa sera conin Nations League Garethha emanato la lista deiper ildi stasera con. Fuori Ivan Toney. Esclusi anche Ben Chilwell, Marc Guehi, John Stones (squalifica) e Jordan Henderson. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #NationsLeague | @England, i convocati di #Southgate e la probabile formazione per la partita contro gli @Azzurri - DiMarzio : #NationsLeague | La lista dei 23 #convocati di Roberto #Mancini per la sfida di stasera tra @Azzurri e @England - Azzurri : #Nazionale ???? I 29 #Azzurri convocati da #Mancini per le gare di #NationsLeague contro #Inghilterra ?????????????? e… - NkenchorS : RT @DiMarzio: #NationsLeague | @England, i convocati di #Southgate e la probabile formazione per la partita contro gli @Azzurri https://t… - DiMarzio : #NationsLeague | @England, i convocati di #Southgate e la probabile formazione per la partita contro gli @Azzurri -