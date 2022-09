Charlie Gnocchi accusato di transfobia: il discorso su Elenoire Ferruzzi non piace al web – VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Charlie Gnocchi, dopo la confidenza di Elenoire Ferruzzi interessata a Luca Salatino, ha fatto un discorso che non è assolutamente piaciuto al popolo della rete. Molti utenti, infatti, hanno accusato lo speaker radiofonico di transfobia. Charlie Gnocchi accusato di transfobia: il discorso su Elenoire Ferruzzi Ti dico subito che io sono il primo, che dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022), dopo la confidenza diinteressata a Luca Salatino, ha fatto unche non è assolutamente piaciuto al popolo della rete. Molti utenti, infatti, hannolo speaker radiofonico didi: ilsuTi dico subito che io sono il primo, che dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Charlie Gnocchi accusato di transfobia: il discorso su Elenoire Ferruzzi non piace al web – VIDEO - martaroma93 : Quante cazzate spara Charlie gnocchi! “Tu sei forte, sennò qua non ci conoscevamo” Caro, tu non le conosci le frag… - lefrangiate : Sto charlie gnocchi chi cazzo è , si crede un maestro di vita , filosofo , 'sono pratico' È UNO SCASSACOGLIONI FATELO FORI SUBITO #GFvip - levinonlivai : CHARLIE GNOCCHI CIOÈ MA CHE MESSAGGIO PASSA, MA PASSA UN MESSAGGIO A-LLU-CI-NANTE - zazoomblog : GF Vip Charlie Gnocchi dà una testata alla vetrata: il video - #Charlie #Gnocchi #testata #vetrata:… -