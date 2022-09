Canal+ non sarà obbligata a riaccendere il segnale di TF1 (Di venerdì 23 settembre 2022) La giustizia valuta che Canal+ non e? obbligata a riaccendere il segnale di TF1 Les Echos, di M.A., pag. 22 Nel conflitto tra Canal+ e TF1 dall’inizio di settembre, Canal+ ha vinto un round. Il Tribunale commerciale di Parla ha respinto la richiesta di Canal+ di riprendere il segnale su TNT Set, la sua offerta satellitare. TF1 ha quindi presentato appello. In seguito al “taglio” di TF1 da parte di Canal+ sui suoi diversi canali (MyCanal. Canal+ ma anche TNT Sat), TF1 aveva citato in giudizio la filiale di Vivendi per ottenere il ripristino del segnale su TNT Sat, che consente alle famiglie non servite da TNT di ricevere la televisione. Oltre a essere un canale criptato. Canal+ è ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 settembre 2022) La giustizia valuta chenon e?ildi TF1 Les Echos, di M.A., pag. 22 Nel conflitto trae TF1 dall’inizio di settembre,ha vinto un round. Il Tribunale commerciale di Parla ha respinto la richiesta didi riprendere ilsu TNT Set, la sua offerta satellitare. TF1 ha quindi presentato appello. In seguito al “taglio” di TF1 da parte disui suoi diversi canali (MyCanal.ma anche TNT Sat), TF1 aveva citato in giudizio la filiale di Vivendi per ottenere il ripristino delsu TNT Sat, che consente alle famiglie non servite da TNT di ricevere la televisione. Oltre a essere un canale criptato.è ...

Massimo1Aldo : @Ile2S ... non vale la pena di ascoltar quel canal.. perché voler cercar del mal ? Essi.. anime perdute sono !! - canal_matteo : RT @salpaladino: Su Dybala si può scrivere qualsiasi cosa ma si sta confermando un signore anche oggi che non sta più alla Juve. Questa cos… - sk8hivans : RT @Carmelo_ks97: @juve_canal @Bresingar_ @FabDellaValle un'altra zuppa riscaldata… come dovremmo migliorare se non allarghiamo la nostra m… - wsimonecapitan2 : @juve_canal @FabDellaValle @TUTTOJUVE_COM Ma è possibile che abbiamo soltanto Allegri e Conte girano sempre quelli… - Kino16K : @juve_canal @FabDellaValle @TUTTOJUVE_COM Il cuore non regge Non vedo l ora di cantare: senza di te non andremo lon… -