Berlusconi esalta Ibrahimovic: “E’ un vincente e una leggenda” (Di venerdì 23 settembre 2022) ”Zlatan Ibrahimovic? E’ vincente e leggendario…”. Cosi Silvio Berlusconi sull’attaccante del Milan che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha partecipato al gioco di associare due aggettivi a un nome di un personaggio vip. Il patron del Monza elogia il campione svedese che rivedremo in campo solo nel 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) ”Zlatan? E’rio…”. Cosi Silviosull’attaccante del Milan che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha partecipato al gioco di associare due aggettivi a un nome di un personaggio vip. Il patron del Monza elogia il campione svedese che rivedremo in campo solo nel 2023. SportFace.

Ted0foro : @The_IAM_guy Già, ma non è il massimo. Sto valutando se votare due liste diverse tra camera e senato. Resta il fat… - cmercatoweb : ????Silvio #Berlusconi mai banale: il patron del #Monza esalta #Palladino Quanto inciderà 'l'effetto Berlusconi'dur… - MariaAversano1 : RT @Aldo29209690: @fattoquotidiano Il peggiore soggetto,dopo Napolitano berlusconi,che abbiamo avuto in politica.L’imbecil..renzi o Meloni… - Aldo29209690 : @fattoquotidiano Il peggiore soggetto,dopo Napolitano berlusconi,che abbiamo avuto in politica.L’imbecil..renzi o M… -