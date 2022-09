Benedetta De Luca | chi è il marito Michele Gallo | “Combatto per le diversità”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nata 35 anni fa a Salerno,Deè anche un’imprenditrice che ha costruito il suo brand su valori come l’inclusività, la bellezza reale e l’abbattimento delle barriere. «Non sono una modella, non ho mai fatto un programma tv e non ho mai interpretato un ruolo da protagonista in un film».Denon sarà questo, ma è tanto, tanto altro. È una donna forte, fiera della sua femminilità e della sua personalità. È una influencer tra le più positive che si possa trovare, perché della sua disabilità ha fatto un manifesto di resilienza. Ed è un’imprenditrice di successo, perché ha fondato un brand (Italian Inclusive Fashion) finalizzato a realizzare capi pensati per valorizzare le donne, superando tutte le barriere: quelle architettoniche, fatte di acciaio e cemento, e quelle mentali, fatte di ...