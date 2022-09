(Di venerdì 23 settembre 2022) Un incidente a catena tracamion ha trasformato l'interstatale I - 75 nella contea di Hernando in Florida in undi. Tutte le corsie sono state bloccate quando intorno alle 6 del ...

abboapk : Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque tir: la polizia interrompe la viab… - Wallabyostinato : RT @claudia_gln: Quando a tutta birra non è solo un modo di dire 'Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque tir: la… - claudia_gln : Quando a tutta birra non è solo un modo di dire 'Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque t… - scribbi : Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque tir: la polizia costretta ad interrompere la viabi… - antoniorosato72 : Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque tir: la polizia interrompe la viabilità. Un incide… -

La Stampa

Un incidente a catena tra cinque camion ha trasformato l'interstatale I - 75 nella contea di Hernando in Florida in un mare di birra. Tutte le corsie sono state bloccate quando intorno alle 6 del ...Terrore sul bus degli studenti: autista sviene, il pullman finisce in mezzo ai vigneti FOTO Camion carico di birre si schianta:dalle lattine La scena è stata ripresa in un video ... Autostrada invasa da un mare di birra dopo lo scontro tra cinque tir: la polizia costretta ad interrompere la viabilità Un incidente a catena tra cinque camion ha trasformato l'interstatale I-75 nella contea di Hernando in Florida in un mare di birra. Tutte le ...Un incidente choc e dal finale drammatico: un camion con rimorchio a 18 ruote ha cominciato a sbandare e ha finito la sua corsa precipitando da un cavalcavia sulla strada sottostante.