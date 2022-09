Anticipazioni Uomini e Donne 23/9/22: Gemma manda via un altro corteggiatore (Di venerdì 23 settembre 2022) Eccoci qui con l’appuntamento settimanale delle Anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi, 23 Settembre è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo cosa è accaduto grazie alle informazioni donate da Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram, UominieDonneclassicoevover. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne 23 Settembre 2022: cos’è successo nel Trono Over La nuova registrazione di Uomini e Donne vede il ritorno di Roberta Di Capua accanto ad Alessandro (il giovane). I due sono stati al centro dello studio per discutere della loro situazione. In settimana diverse segnalazioni di gossip avevano ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Eccoci qui con l’appuntamento settimanale delledi. Oggi, 23 Settembre è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo cosa è accaduto grazie alle informazioni donate da Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram,classicoevover. Leggi anche: Dove vedere la replica di23 Settembre 2022: cos’è successo nel Trono Over La nuova registrazione divede il ritorno di Roberta Di Capua accanto ad Alessandro (il giovane). I due sono stati al centro dello studio per discutere della loro situazione. In settimana diverse segnalazioni di gossip avevano ...

tuttopuntotv : Anticipazioni Uomini e Donne 23/9/22: Gemma manda via un altro corteggiatore #UominieDonne #UominieDonnespoiler… - MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, confronti in studio, lite Tina vs Pinuccia #uominiedonne - IsaeChia : Anticipazioni #UominieDonne 23/09/22: ecco cosa è successo nella registrazione di oggi - radioromait : Uomini e Donne, Trono over o trono classico: le anticipazioni di oggi venerdì 23 settembre - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 settembre: bacio per Gemma - #Uomini #Donne #anticipazioni -