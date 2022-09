Abu Mazen all’attacco di Onu e Israele: «Responsabili di massacri, ma bene la soluzione a due Stati» (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ho sentito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il premier Yair Lapid e altri leader mondiali supportare la soluzione dei due Stati. Siamo grati, è uno sviluppo positivo». Così il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen ha replicato all’apertura espressa dal primo ministro israeliano nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poi ha precisato: «Il vero test sarà però sulla serietà e la credibilità di queste affermazioni del governo israeliano nel tornare al tavolo del negoziato immediatamente per attuare la soluzione dei due Stati in linea con le risoluzioni internazionali. E porre fine alle misure unilaterali che minano la soluzione dei due Stati». L’attacco all’Onu: «Siete Responsabili ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ho sentito il presidente degliUniti Joe Biden, il premier Yair Lapid e altri leader mondiali supportare ladei due. Siamo grati, è uno sviluppo positivo». Così il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abuha replicato all’apertura espressa dal primo ministro israeliano nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poi ha precisato: «Il vero test sarà però sulla serietà e la credibilità di queste affermazioni del governo israeliano nel tornare al tavolo del negoziato immediatamente per attuare ladei duein linea con le risoluzioni internazionali. E porre fine alle misure unilaterali che minano ladei due». L’attacco all’Onu: «Siete...

