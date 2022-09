Wawrinka special | torna ' Stanimal' | battuto Medvedev

Tiscali

Orgoglioso e felice,festeggia la prima vittoria su un Top 5 dall'Australian Open del 2020 , quando negli ottavi superò proprio Daniil Medvedev . Da allora non aveva più vinto quattro ...Una sfida che è stata, tuttavia, rinviata per il forfait di unoexempt. Del ritiro ne ha ... però, è seguita da una conseguenza meno lieta: il britannico affronterà al primo turno StanHe would have deserved a better end to finish his career," Wawrinka said, per We Are Tennis. Stan Wawrinka , in press conference at @MoselleOpen At the 2008 Beijing Olympics, Wawrinka and Federer ...Only later did he dedicate himself to writing a short thought about Federer's retirement, talking above all about his team-mates experience ...