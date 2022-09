Vitamina D, al via a Firenze VI conferenza internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Da tempo è al centro del dibattito scientifico internazionale la necessità di ribadire il ruolo della Vitamina D, come ormone, a sostegno della salute di un’ampia fetta di popolazione per ridurre il rischio di fratture da osteoporosi e non solo. Per questo motivo che la VI Consensus internazionale sulla Vitamina D, in programma a Firenze in questi giorni, vede riuniti oltre 30 tra i maggiori esperti mondiali di Vitamina D. A coordinare l’evento, Andrea Giustina, primario di endocrinologia all’ospedale San Raffaele e coordinatore scientifico della Consensus dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e John Bilezikian, professore associato di medicina interna – Endocrinologia, diabete e metabolismo della Columbia University di New York. Numerosi i temi che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Da tempo è al centro del dibattito scientificola necessità di ribadire il ruolo dellaD, come ormone, a sostegno della salute di un’ampia fetta di popolazione per ridurre il rischio di fratture da osteoporosi e non solo. Per questo motivo che la VI ConsensussullaD, in programma ain questi giorni, vede riuniti oltre 30 tra i maggiori esperti mondiali diD. A coordinare l’evento, Andrea Giustina, primario di endocrinologia all’ospedale San Raffaele e coordinatore scientifico della Consensus dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e John Bilezikian, professore associato di medicina interna – Endocrinologia, diabete e metabolismo della Columbia University di New York. Numerosi i temi che ...

SaluteFuturo : Vitamina D, al via a Firenze VI conferenza internazionale - italiaserait : Vitamina D, al via a Firenze VI conferenza internazionale - drbeltran78 : Vitamina D, Omega 3 e Niacina - frazuff2 : RT @Surikat40228719: @Emilystellaemi2 Vitamina K via endovena o flebo unica terapia. Se ha ingerito il veleno da meno di 24 ore ce la fa po… - BarbaraDallapi1 : RT @Surikat40228719: @Emilystellaemi2 Vitamina K via endovena o flebo unica terapia. Se ha ingerito il veleno da meno di 24 ore ce la fa po… -