Udicon | “Il 33% dei consumatori non riuscirà a pagare la bolletta”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il caro bollette può diventare bomba sociale. Questa l’opinione dell’, associazione deiSi torna sul caro bollette. Con il piglio in più di un’associazione che difende e si prende cura delle esigenze dei. E su questo tema non poteva rimanere in silenzio. Da quando l’impennata è diventata un crescendo senza tregua, gli italiani L'articolo proviene da Consumatore.com.

Giornale di Brescia

I dati confermano le nostre supposizioni: il% dei consumatori non riuscirà a pagare la bolletta entro la fine dell'anno", così in una nota il Presidente nazionale di, Denis Nesci. "L'Europa ...I dati confermano le nostre supposizioni: il% dei consumatori non riuscirà a pagare la bolletta entro la fine dell'anno", così in una nota il Presidente nazionale di, Denis Nesci. "L'Europa ... Comunicato Stampa: Energia, Udicon: “Taglio bollette priorità per evitare bomba sociale” Roma, 15/09/2022 – “Paghiamo diversi errori sulle strategie energetiche adottate fino ad oggi. I prezzi di gas e luce sono fuori controllo. La spesa di tutti giorni sempre più cara, mentre tornano ad ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...