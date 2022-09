Tragedia per Selvaggia Roma, l’influencer ha perso la bambina: l’annuncio sui social (Di giovedì 22 settembre 2022) Gossip. Tragedia per Selvaggia Roma, la sua gravidanza si è interrotta bruscamente. La donna, incinta di cinque mesi, ha perso la sua bambina. La nota influencer ogni giorno su Instagram condivide con i suoi followers aggiornamenti sulla sua nuova avventura da mamma, ma poche ore fa ha lasciato tutti quanti senza parole con un annuncio decisamente inaspettato. Selvaggia e il suo compagno stanno attraversando un momento dolorosissimo: vediamo nel dettaglio le sue parole.



Selvaggia Roma fa un annuncio inaspettato sulla sua gravidanza: "Mi tengo stretto il mio dolore" Sembrava procedere al meglio la gravidanza di Selvaggia Roma, quando oggi 22 Settembre 2022 durante una visita di routine la ginecologa le ha ...

