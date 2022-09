Se il partito di Giorgia Meloni ci prende per fessi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante lo sforzo di Giorgia Meloni nel tagliare ogni legame di Fratelli d'Italia con il passato, il suo assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia, Romano La Russa, si è fatto beccare con il braccio teso in mezzo ad altri... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante lo sforzo dinel tagliare ogni legame di Fratelli d'Italia con il passato, il suo assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia, Romano La Russa, si è fatto beccare con il braccio teso in mezzo ad altri...

Makinasone : @_01Marco @RaffaeleFitto Questo è il vostro modello Italia. - Etya73 : RT @stefano_b_l: Giorgia Meloni si presenta con un profilo moderato ma non lo sono gli alleati che sceglie in Europa, Orban, ora anche Vox,… - nicolettagiust1 : RT @stefano_b_l: Giorgia Meloni si presenta con un profilo moderato ma non lo sono gli alleati che sceglie in Europa, Orban, ora anche Vox,… - AjPelser : RT @stefano_b_l: Giorgia Meloni si presenta con un profilo moderato ma non lo sono gli alleati che sceglie in Europa, Orban, ora anche Vox,… - marco_disaro : RT @stefano_b_l: Giorgia Meloni si presenta con un profilo moderato ma non lo sono gli alleati che sceglie in Europa, Orban, ora anche Vox,… -