Scossa di terremoto di magnitudo 4 1 vicino a Genova 

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Unadi4.1 è stata registrata alle 15.39 a Bargagli a 11 chilometri da Genova. Ilè stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. La- di4.1 - è avvenuta alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra genovese. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. Lo riporta INGV. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale. Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. Lo riferisce la Regione Liguria. Alle 15.50 il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche tra Genova e Recco a seguito della forte ...

Alle 15.50 il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche tra Genova e Recco a seguito della forte scossa di terremoto. In corso l'intervento dei tecnici per le verifiche. Una scossa di terremoto è stata avvertita a Genova e nel resto della Liguria. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15,39.