fanpage : ?? ULTIM'ORA Forte scossa di #terremoto avvertita poco fa nelle Marche - TgLa7 : ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata regi… - fattoquotidiano : Nuovo terremoto di magnitudo 6.8 in Messico: colpito il Michoacan. Scossa avvertita anche nella capitale - IlModeratoreWeb : Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nell’ascolano - - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Nuova,forte scossa di terremoto,6.8,nello Stato di Michoacan,nel Messico centrale. Il sisma,scossa è stata registrato… -

ROMA -didi magnitudo 4.1 questa mattina alle 10:24 in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...TERAMO - Ladi, che intorno alle 12:30 ha avuto come epicentro l'Ascolano, è stata avvertita distintamente anche a Teramo. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Le scuole, ...Secondo i dati dell’Ingv la prima è stata di magnitudo 4.1 mentre la seconda 3.6, l’epicentro a Folignano a 24 km di profondità Ascoli Piceno, 22 settembre 2022 – A seguito della scossa registrata dal ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...