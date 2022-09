Piazza del Popolo, arriva anche Berlusconi: “Noi insieme da 28 anni, non vedo l’ora di esserci” (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci sarà anche Silvio Berlusconi a Piazza del Popolo alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra. “Ci vediamo tra poco a Roma, alla manifestazione conclusiva del centrodestra unito – ha scritto su Fb – insieme per l’Italia. La nostra coalizione esiste da 28 anni e da allora, nonostante le normali differenze di cultura e di pensiero, è sempre rimasta unita. Quella di Piazza del Popolo sarà la grande festa della libertà”. ”Io, insieme ai miei alleati, non vedo l’ora di esserci”, assicura il Cav che aggiunge: ” Sono sicuro che ci sarete tutti per prepararci al meglio alle sfide che ci attendono nei prossimi cinque anni”. La scaletta degli interventi alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Ci saràSilviodelalla chiusura della campagna elettorale del centrodestra. “Ci vediamo tra poco a Roma, alla manifestazione conclusiva del centrodestra unito – ha scritto su Fb –per l’Italia. La nostra coalizione esiste da 28e da allora, nonostante le normali differenze di cultura e di pensiero, è sempre rimasta unita. Quella didelsarà la grande festa della libertà”. ”Io,ai miei alleati, nondi”, assicura il Cav che aggiunge: ” Sono sicuro che ci sarete tutti per prepararci al meglio alle sfide che ci attendono nei prossimi cinque”. La scaletta degli interventi alla ...

matteosalvinimi : Vi aspettiamo domani dalle 17.30 a Roma, in piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale del centro… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La strage del Morandi e lo scandalo della concessione La trattativa Stato-Benet… - FrancescoLollo1 : Domani a Roma chiuderemo in piazza del Popolo questa breve, ma intensa, campagna elettorale. Vi aspettiamo numerosi… - SecolodItalia1 : Piazza del Popolo, arriva anche Berlusconi: “Noi insieme da 28 anni, non vedo l’ora di esserci”… - IFlck : RT @ComunediTrieste: Domani, venerdì 23 settembre, in adesione alla Campagna Blue Light for Sign Languages la fontana del Nettuno di piazza… -