OSS | quali sono le materie di studio per l’esame di abilitazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’OSS (Operatore Socio Sanitario) è una figura professionale, individuata specificamente dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Questi indicale attività che può svolgere un operatore socio sanitario e qual è il percorso formativo da intraprendere per ottenere lafica ed essere autorizzato all’esercizio della professione. Di seguito, vediamo in cosa consistefinale per il rilascio dell’attestato elediinserite nel percorso di formazione. Come si svolgefinale L’Accordo Stato-Regioni (all’articolo 12) prevede che alsiano ammessi gli studenti che hanno frequentato il corso di formazione ed hanno totalizzato assenze ...