Nettuno | arriva l’app LibraRisk per la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze | come scaricarla

(Di giovedì 22 settembre 2022)– Il Comune diè il primo del Lazio ad essere inserito su, un’app creata per essere un canale diretto tra il Comune e i Cittadini per le informazioni riguardanti lee le buone pratiche didele a cui il Comune diha aderito il 29 luglio scorso. I contenuti sono costantemente aggiornati per informarecomportarsi in fase di allerta o emergenza.è scaricabile gratuitamente sia per IOS che Android a questo link https://www..com/ Nei giorni scorsi, inoltre, il Commissario Straordinario Bruno Strati ha tenuto una riunione con i responsabili della Protezione civile comunale eAssociazioni di volontariato per fare un ...

blusewillis1 : RT @Barillarisson: Fino a questo punto arriva la teoria del gender, Nettuno ha gli 'anelli'. Nettuno è maschio, il dio delle acque correnti… - Barillarisson : Fino a questo punto arriva la teoria del gender, Nettuno ha gli 'anelli'. Nettuno è maschio, il dio delle acque cor… - CastellinoLuigi : RT @LaraAmmendola: Sciolto il Comune, a Nettuno arriva il Commissario Bruno Strati - LaraAmmendola : Sciolto il Comune, a Nettuno arriva il Commissario Bruno Strati -

Gazzetta Regionale

Più tardi si scopre che l'anomalia del moto di Urano era in realtà legata alla massa di. ... ed è stato così che nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionalealla storica risoluzione B5, ...Mercurio proprio il giorno 23, quando il Sole diventa negativo perchél'autunno, Mercurio ... Attenzione alle variazioni climatiche per la vostra delicata salute perché questovi rende ... Vjs Velletri, un under per De Massimi: dal Nettuno arriva Gravano Sin dal momento del suo lancio in orbita, avvenuto il giorno di Natale dello scorso anno, il telescopio James Webb ha fatto parlare di sé, dapprima per il suo ...Nettuno è un altro dei pianeti del Sistema Solare che si trova ad una distanza tale per cui le esplorazioni su di esso sono state davvero poche. Anzi, a dirlo tutta ce n’è stata solamente una, effettu ...