Monza, in vendita il pack con i biglietti per le gare contro Inter e Milan (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Monza si prepara a ospitare Inter e Milan, dopo la gara vinta nei giorni scorsi contro la Juventus. Il club brianzolo ha messo in vendita infatti un pacchetto di biglietti contenente la possibilità di accedere all’U-Power Stadium per tre gare, tra le quali quelle contro nerazzurri e rossonero. “L’ AC Monza comunica ai propri L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilsi prepara a ospitare, dopo la gara vinta nei giorni scorsila Juventus. Il club brianzolo ha messo ininfatti un pacchetto dicontenente la possibilità di accedere all’U-Power Stadium per tre, tra le quali quellenerazzurri e rossonero. “L’ ACcomunica ai propri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ACMonza : A partire dalle 15 di venerdì 23 settembre sarà in vendita un nuovo carnet 'Pack 3 Partite' ??????? Scopri di più ????… - LucaCam90 : RT @ragni84: I GP di Austria e Ungheria sono andati in vendita il giorno dopo la gara per l anno dopo..sono praticamente sold out..con ques… - ragni84 : I GP di Austria e Ungheria sono andati in vendita il giorno dopo la gara per l anno dopo..sono praticamente sold ou… - claudio_olmeda : @Vivaticket ha venduto il mio posto del 10/9/2002 anche ad altri. Forse @Autodromo_Monza dovrebbe indagare su come… - tuttomonza : #Sampdoria-#Monza, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti #SerieA -