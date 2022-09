Marche: scosse ad Ascoli Piceno, la più intensa di magnitudo 4.1 (Di giovedì 22 settembre 2022) Mattinata carica di paura nelle Marche. Oggi, infatti, intorno alle 12.24, a 4 km da Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1. Marche, terremoto: i dati precisi Stando ai dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono stati registrati, nella fattispecie, i seguenti eventi: Un sisma magnitudo ML 4.1 alle 12:24 con ipocentro a 24 km di profondità. Una scossa magnitudo ML 3.6 un minuto dopo (ipocentro a 10 km). Fonte immagine: PixabayTerremoto Marche: i Comuni interessati Il terremoto si è verificato nei Comuni di Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE) e Ascoli Piceno. Dipartimento della Protezione Civile: ecco i ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Mattinata carica di paura nelle. Oggi, infatti, intorno alle 12.24, a 4 km da Folignano, in provincia di, è stata rilevata una scossa di terremoto di4.1., terremoto: i dati precisi Stando ai dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono stati registrati, nella fattispecie, i seguenti eventi: Un sismaML 4.1 alle 12:24 con ipocentro a 24 km di profondità. Una scossaML 3.6 un minuto dopo (ipocentro a 10 km). Fonte immagine: PixabayTerremoto: i Comuni interessati Il terremoto si è verificato nei Comuni di Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE) e. Dipartimento della Protezione Civile: ecco i ...

