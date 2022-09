Inter, retroscena Correa: Inzaghi lo ha preferito a Dybala (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante alcuni Interessi dalla Premier League Correa è stato confermato da Inzaghi e preferito a Paulo Dybala, che era in pugno all’Inter lo scorso giugno La scorsa estate l’Inter aveva ricevuto qualche sondaggio per Correa: nessuna trattativa approfondita, ma dalla Premier qualcosa si era mosso, in quei giorni si parlò probabilmente non a caso del West Ham. Inzaghi ha preferito dare una nuova chance al suo uomo invece che pensare a una cessione che avrebbe finanziato l’arrivo della Joya. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante alcuniessi dalla Premier Leagueè stato confermato daa Paulo, che era in pugno all’lo scorso giugno La scorsa estate l’aveva ricevuto qualche sondaggio per: nessuna trattativa approfondita, ma dalla Premier qualcosa si era mosso, in quei giorni si parlò probabilmente non a caso del West Ham.hadare una nuova chance al suo uomo invece che pensare a una cessione che avrebbe finanziato l’arrivo della Joya. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tuttointer24 : Inter, Galliani sul retroscena Donnarumma: “Stava per firmare con i nerazzurri, ma…” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Dall'Inghilterra il retroscena sull'affare sfumato tra #Juve e #Chelsea nell'ambito della trattativa per #DeLigt… - calciomercatoit : ???? Dall'Inghilterra il retroscena sull'affare sfumato tra #Juve e #Chelsea nell'ambito della trattativa per… - vivoperlinter : #Inter, #Mourinho ricorda la vittoria della #Champions (e svela un retroscena) - romanewseu : #Inter, la scelta su #Correa e il no a #Dybala: il retroscena ?? -