RPezzucchi : In monopattino urtata da un’auto, 49enne in ospedale in prognosi riservata - Foto - webecodibergamo : Alle 20.30 di questa sera. -

L'Eco di Bergamo

Ancora una vittima della strada ina Latina. A dover ricorrere alle cure dei sanitari, questa volta è stata una donna, di 38 anni,da un'auto mentre attraversava l'incrocio tra via del Lido e via dell'Agora. Un urto ... In monopattino urtata da un'auto, 49enne in ospedale in prognosi riservata - Foto L’incidente. Alle 20.30 di giovedì 22 settembre la donna era su un monopattino quando c’è stato l’impatto con una macchina, in via Martin Luther King a Bergamo. L’incidente all’altezza del rondò di vi ...Dalla collaborazione tra Unasca, Associazione Autoscuole Italiane e Voi, operatore di monopattini, è nata un’iniziativa che toccherà varie città italiane ...