Il MANN di Napoli ospita “Fuoriclassico”. Fil rouge dell’edizione 2022: la natura e l’artificio (Di giovedì 22 settembre 2022) Un fitto calendario di incontri, tra il 30 settembre e il 2 ottobre, con tre progetti collaterali in un approccio multidisciplinare per giovani e studiosi, animerà la Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico di Napoli (MANN). Ancora un evento per il Museo Archeologico di Napoli, uno dei più importanti della città e forse del mondo, dedicato Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022) Un fitto calendario di incontri, tra il 30 settembre e il 2 ottobre, con tre progetti collaterali in un approccio multidisciplinare per giovani e studiosi, animerà la Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico di). Ancora un evento per il Museo Archeologico di, uno dei più importanti della città e forse del mondo, dedicato

debcheapchic : La Bellezza senza età è fatta anche di particolari che gli sciocchi chiamano difetti. #MANN #napoli - UditeUdite1 : Festival Fuoriclassico torna al Mann di Napoli per la IV edizione, dal 30 settembre al 2 ottobre via @uditeudite1… - Napolikeit : Museo MANN Napoli: ingresso serale a 1 euro, concerto e laboratori per le Giornate Europee del Patrimonio #napoli… - ScorpioAngel_ : RT @ScorpioAngel_: Nel 2018 Alberto Angela fa un SuperQuark sui depositi di Pompei ed Ercolano al Mann Napoli Nota una bottiglia e del pane… - damatoalfonso : RT @ScorpioAngel_: Nel 2018 Alberto Angela fa un SuperQuark sui depositi di Pompei ed Ercolano al Mann Napoli Nota una bottiglia e del pane… -